РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. В подмосковном Красногорске выявили территории, на которых жители чаще всего нарушают режим самоизоляции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая, а с 12 мая в регионе введено обязательное ношение масок в общественных местах. Двенадцатого мая 12 полицейских нарядов провели патрулирование территории Красногорска.

«После анализа проведенных мероприятий на территории округа выявлены места, где чаще всего нарушается режим самоизоляции – это Путилково, Павшинская пойма, Изумрудные холмы, железнодорожные станции, а также традиционные места отдыха – Черневская горка и ближайшие к городу лесопарковые территории», – сказал заместитель начальника полиции УМВД РФ по горокругу Красногорск Александр Жидков.

По его словам, все эти территории взяты на особый контроль.

«В плане «масочного режима» – пока никаких санкций к нарушителям применяться не будет, ограничиваемся предупреждениями и разъяснениями. К нам подключаются волонтеры, которые будут раздавать маски на улицах. А вот при отсутствии пропусков у граждан, которые находятся вдали от дома, – будем штрафовать», – подчеркнул Жидков.