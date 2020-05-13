РИАМО – 13 мая. Личные данные свыше 9 миллионов клиентов курьерской службы выложили на продажу в интернете, это самая крупная утечка персональных данных в российских службах доставки, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Информация пользователей СДЭК утекает не впервые: ранее клиенты службы доставки жаловались, что из-за уязвимостей на сайте компании видны личные данные других людей», – сказал руководитель отдела аналитики и спецпроектов группы компаний InfoWatch Андрей Арсентьев.

В СДЭК сообщили, что никакой утечки данных из компании не было. Представитель фирмы подчеркнул – утечка могла произойти на любом из аналогичных ресурсов, но компания СДЭК к этому не причастна.

В компании напомнили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, действующих от имени СДЭК.

По мнению заместителя гендиректора Infosecurity a Softline Company Игоря Сергиенко, такие утечки опасны, поскольку повышают вероятность успеха при использовании методов социальной инженерии.

Руководитель направления информационной безопасности КРОК Андрей Заикин отмечает, что в последние недели в России наблюдается рост фишинговых сайтов в целом: обучающие курсы, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры, юридические консультации, государственные порталы.

Курьерская служба доставки СДЭК основана в 2000 году. Она специализируется на доставке грузов и документов для организаций и частных лиц по России и всему миру. В данной фирме оказывают спектр услуг своевременной и гарантированной доставки.