РИАМО - 13 мая. В пятиэтажном доме в столичном районе Лефортово на шоссе Энтузиастов произошло обрушение перекрытия между этажами, сообщила депутат совета депутатов района Лефортово Александра Андреева.

Инцидент произошел в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов, 22/18.

«Обрушилось одно из перекрытий между пятым этажом и чердаком (по другим данным, между четвертым и пятым этажом). Как сообщают находящиеся на месте представители власти, жертв и пострадавших нет», — написала Андреева в своем Facebook.

По ее словам, обрушение произошло над подвальным помещением, в котором арендаторы уже много месяцев углубляют подвал без необходимой разрешительной документации.

По данным СМИ, на месте происшествия работают экстренные службы.