РИАМО - 13 мая. В поселении Филимонковское в ТиНАО произошло возгорание в здании бывшей птицефабрики, площадь пожара оставила 90 квадратных метров, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Это территория бывшей птицефабрики, сейчас там производственное здание. Возгорание произошло на первом и втором этажах», — сказал собеседник агентства.

По его словам, горели деревянные рамы и заготовки, а также частично обшивка здания на общей площади 90 квадратных метров.

Он добавил, что в данный момент возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.