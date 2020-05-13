РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. В МФЦ городского округа Мытищи до 18 мая продлили приостановку в приеме документов, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищ.

Согласно постановлению губернатора Московской области от 11 мая №229-ПГ «О внесении изменений в постановление губернатора Московской области от 12 марта №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области» до 18 мая сохраняется приостановка в приеме документов.

«По предварительной записи осуществляется выдача ранее поданных документов, от которых зависит жизнь и здоровье людей. Запись осуществляется по телефону единого контактного центра: 8(800)550-50-30 добавочный 52223 и производится только по адресу: улица Карла Маркса, дом №4А», - говорится в сообщении.

Услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, продолжают предоставляться исключительно в электронном виде на порталах госуслуг.