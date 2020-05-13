РИАМО – 13 мая. На базе электронного магазина для закупок в Подмосковье разработают благотворительный проект, в рамках которого окажут поддержку региональным учреждениям, участвующим в борьбе с коронавирусом, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, действуют ограничения по работе экономики.

«С учетом ситуации в стране в скором времени мы планируем запустить благотворительный проект на базе электронного магазина. Его целью станет поддержка подмосковных учреждений, в том числе тех, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией», - сказала Волкова.

По ее словам, в настоящее время много идей и проектов по развитию портала market.mosreg.ru находится в проработке. Электронный магазин был разработан для развития конкуренции, повышения открытости и прозрачности закупок в Московской области. С его появлением государственные закупки были полностью переведены в электронный вид.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.