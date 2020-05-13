РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. В ряде домов на улицах Островского и Некрасова в поселке Красково Люберец в среду отключили горячую воду из-за аварии на котельной, сообщается в группе ЕДС ЖКХ округа в соцсети «ВКонтакте».

«Тринадцатого мая произошла авария на котельной в поселке Красково. До 17:00 отключено горячее водоснабжение в домах №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 на улице Островского и в домах №№1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 11 строение 1, 12 на улице Некрасова», - говорится в сообщении.

Также проводятся аварийный работы в подвале дома №13 на улице Побратимов в Люберцах. Из-за этого полностью отключено горячее и холодное водоснабжение, его восстановят к 17:00.

Кроме того, до 17:00 из-за аварийных работ отключили холодную воду в домах №№9 и 11 на Комсомольском проспекте.

До 13:00 отключена холодная вода в доме №48 на улице Гоголя в поселке Томилино.



