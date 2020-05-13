РИАМО - 13 мая. Адвокат и эксперт движения «Сильная Россия» Сергей Краснов считает своевременным и важным закон об ответственности российских чиновников за хамство в адрес граждан, сообщает Nation News.

Законом предлагается дисквалифицировать чиновника на срок до года, если он нахамил в первый раз. За повторное хамство дисквалификация продлится два года. Проект закона также предусматривает крупные штрафы. В первый раз — от 50 до 100 тысяч рублей, далее — от 100 до 150 тысяч рублей.

«Это необходимый и своевременный закон. <…> Государственные чиновники — это наемные лица, которые обязаны находиться в определенных рамках. Участились абсолютно хамские отзывы от чиновников в отношении своих граждан, то есть тех людей, ради которых они должны работать и трудиться», — сказал Краснов.

Он подчеркнул, что, если чиновник нелицеприятно высказывается, к примеру, в адрес инвалидов и бедных, это сразу становится достоянием общественности и вызывает огромный резонанс. В свою очередь, такие действия являются поводом для недовольства властями.

Адвокат добавил, что принятие закона позволит чиновникам «думать прежде, чем они что-то говорят».

«Они могут плохо думать, но говорить что-то остерегутся для того, чтобы сохранить свои рабочие места. Поэтому, я думаю, это дисциплинирует чиновников», — заключил Краснов.