РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В микрорайоне Климовск Подольска начали наносить дорожную разметку, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».



«В микрорайоне Климовск на муниципальных дорогах подрядные организации ООО «Зеленхоз» и МБУ «Подольский комбинат благоустройства» проводят работы по нанесению дорожной разметки», - говорится в сообщении.

Также ГБУ «Мосавтодор» провело в микрорайоне работы по благоустройству территории. Восстановили тросовое ограждение, нанесли вертикальную разметку, покрасили ограждения, убрали дорожный смет.