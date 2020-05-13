РИАМО – 13 мая. Несмотря на эпидемию коронавируса, в Подмосковье стараются обеспечивать своевременность контрактации по закупкам в рамках нацпроектов, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Она отметила, что из-за пандемии приоритетом стали закупки, направленные на ликвидацию последствий этой инфекции.

«Но мы стараемся обеспечивать и своевременность контрактации по закупкам в рамках нацпроектов», - сказала Волкова.

По ее словам, в этом году в регионе реализуют 11 национальных проектов, в том числе через закупки на общую сумму более 100 миллиардов рублей. В числе закупок, в частности, торги на строительство и реконструкцию объектов образования и здравоохранения.

«При этом главная задача - не просто освоить выделенные на те или иные объекты денежные средства, а заплатить их за качественно и своевременно выполненные работы. Вовремя введенные объекты, открытые школы, сады и больницы - это и есть лучший результат», - отметила Волкова.

Узнать о проведении крупных социально значимых закупок можно на сайте.

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13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.