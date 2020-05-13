РИАМО - 13 мая. Порядка 50% новых случаев заражения коронавирусной инфекцией приходится на людей младше 45 лет, в том числе детей, говорится в сообщении столичного оперштаба по ситуации с Covid-19.

«41,7% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11% – от 66 до 79 лет. Еще 5,4% – старше 80 лет. Также 8,6% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении.

Медики взяли под наблюдение всех новых пациентов, а также тех, кто с ними близко контактировал.

В городе за сутки подтверждено 4703 новых случая Covid-19. Всего в мегаполисе выявлено 126 004 случая коронавируса.

При появлении симптомов ОРВИ москвичам рекомендуют вызвать врача на дом, так как под простудой может маскироваться коронавирусная инфекция.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.