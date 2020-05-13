РИАМО - 13 мая. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень погодной опасности на 14 мая из-за сильного порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра будет действовать в Московском регионе с 09:00 до 21:00 14 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Костромской, Владимирской, Калужской и Ивановской областей Центрального федерального округа РФ.

В Подмосковье и Москве 14 мая прогнозируется облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура днем будет в пределах плюс 13-15 градусов. Ветер будет дуть западный, юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.