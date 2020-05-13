РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на улице Речная в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 12 мая в 21:40 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, микрорайон Кучино, улица Речная. В 22:30 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в ликвидации пожара было задействовано три единицы техники и семь человек.