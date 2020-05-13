РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска высадили 29 кустов блестящего кизильника вдоль памятного монумента «Неизвестный солдат», сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Силами МБУ «Подольский комбинат благоустройства» (ПКБ) совместно с представителями территориального управления Климовска высадили 29 кустов блестящего кизильника вдоль памятного монумента «Неизвестный солдат» на Железнодорожной улице», - говорится в сообщении.

Ранее 200 кустов высадили вдоль Октябрьской площади. Саженцы закупило МБУ «ПКБ».