РИАМО - 13 мая. В столице зафиксировали 4703 новых случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в городе выявили 126 004 случая заражения, сообщает московский оперативный штаб.

За все время в Москве после коронавируса вылечили 21 506 человек, 1232 пациента скончались.

В России за сутки выявили 10 028 случаев коронавируса. 4491 человек выздоровел после инфекции, 96 пациентов умерли.

В Москве действует обязательный для всех режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. Кроме того, горожане в общественных местах должны носить защитные маски и перчатки, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Для поездок на личном и общественном транспорте москвичи должны оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.