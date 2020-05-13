РИАМО - 13 мая. Средняя температура мая в Москве может оказаться ниже нормы, холодная погода сохранится почти до конца месяца, сообщается на сайте «Метеоновости».

Первые 12 дней мая в городе средняя суточная температура была выше нормы на 2-3 градуса.

«Но в последующие дни, практически до 25 мая, погода в Москве будет холодной, с 13 мая температура воздуха окажется существенно (ниже нормы – ред.), в отдельные дни на 5 градусов», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что только после 25 мая температура в мегаполисе может приблизиться к норме: ночи в столице станут теплыми, прогнозируется около 10 градусов, а днем ожидается до 20 градусов.

В целом средняя температура мая в городе может оказаться немного ниже климатической нормы.