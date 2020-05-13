РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. Полицейские подмосковного Подольска задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже телефона и снятии денежных средств с банковского счета пострадавшего, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 59-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон и совершил несколько переводов денежных средств с банковского счета. Общая сумма материального ущерба составила более 10 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.