РИАМО – 13 мая. В Подмосковье перенесли торги по аренде и продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство из-за коронавируса, в то же время другие электронные торги проходят в обычном режиме, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

«Торги по аренде и продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство, по закону, требуют личного присутствия участников. Чтобы не подвергать их здоровье опасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, такие торги перенесены на более поздние сроки», - сказала Волкова.

При этом, по ее словам, проведение электронных торгов продолжается, они проходят в обычном режиме.

Из-за распространения коронавируса жители Подмосковья обязаны соблюдать самоизоляцию, из дома можно выходить только по крайней необходимости. Ограничения по работе экономики в регионе действуют до 18 мая.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.