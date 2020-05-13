РИАМО - 13 мая. В Подмосковье заключили контракт на работы по реконструкции водозаборного узла, который располагается в городском округе Чехов, в результате свыше 2,5 тысяч жителей дополнительно обеспечат чистой водой, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе конкурентных процедур определили генподрядчика и заключили муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Это уже второй контракт в рамках национального проекта «Экология» и губернаторской программы «Чистая вода». Водозаборный узел расположен в Мещерском.

«Строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания в поселке Мещерское улучшит качество питьевой воды у 2,5 тысяч жителей городского округа Чехов», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, реконструкция данного водозаборного узла позволит дополнительно предоставить чистую воду в социальные объекты муниципалитета, в том числе и в Государственную психиатрическую больницу имени В.И. Яковенко.

В текущем году в ходе национального проекта «Экология» в рамках губернаторской программы «Чистая вода» пройдут масштабные реконструкции пяти водозаборных узлов.

В период с 2019-го по 2024-й год в Подмосковье реконструируют и построят свыше 50 объектов по водоснабжению. Благодаря реализации данных мероприятий более 250 тысяч жителей региона обеспечат качественной питьевой водой.

Реализация программы «Чистая вода» началась в Московской области в 2014 году. Она направлена на обеспечение жителей Подмосковья качественной питьевой водой.