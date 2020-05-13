РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 мая. Факультет романо-германских языков Московского государственного областного университета (МГОУ) Мытищ в среду проведет день открытых дверей онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Факультет романо-германских языков МГОУ был основан в 1946 году.

«Среди партнеров факультета: Университет Париж 13 (Франция), Дублинский городской университет (Ирландия), Мюнхенский институт иностранных языков и переводчиков (Германия). Декан факультета Вероника Петровна Шабанова расскажет об истории факультета, особенностях обучения, направлениях и профилях подготовки, ответит на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Начало онлайн-мероприятия в 16:00, пройти регистрацию можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.