РИАМО – 13 мая. Ситуация с коронавирусом может сказаться на консолидированном плане закупок в Подмосковье в 2020 году по закону 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сообщила в интервью РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В 2019 году консолидированный план закупок по 44-ФЗ в Подмосковье превысил 400 миллиардов рублей.

«До распространения новой коронавирусной инфекции была высокая вероятность, что консолидированный план закупок по 44-ФЗ в Подмосковье в 2020 году продолжит увеличиваться. В настоящее время давать прогнозы об объемах закупок преждевременно», - сказала Волкова.

Она также добавила, что комитет продолжает следить за развитием событий.

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13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.