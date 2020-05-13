РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 мая. В городском округе Люберцы продолжаются плановые работы по приведению в нормативное состояние региональных дорог, при выполнении данных работ было задействовано 94 рабочих и 63 единицы спецтехники, сообщил эксперт отдела Раменского подразделения «Мосавтодор» Иван Крупенин.

«За минувшую неделю проведены работы по механизированной уборке дорог и придорожной полосы, покосу травы, ремонту перильного ограждения и уборке посадочных площадок. Произведен ямочный ремонт площадью 79 квадратных метров», - отметил Крупенин.

Всего за неделю утилизировано 75 кубометров мусора, 63 кубометров смета.