РИАМО - 13 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья совместно с полицейскими в ходе рейдов 12 мая выявили свыше 80 нарушителей режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

По итогам рейдов проверено наличие цифровых пропусков у 1110 человек, находящихся в общественных местах на территории Подмосковья, выявлено 82 факта нарушения режима самоизоляции.

«Наибольшее количество физических лиц - нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано 12 мая в городских округах Клин (шесть), Протвино (шесть), Пущино (шесть), Серебряные Пруды (пять)», — сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Он добавил, что за 12 мая в ходе рейдов выявлено всего 66 физических лиц — нарушителей режима самоизоляции.

Кроме того, в Подмосковье проводят надзор за деятельностью объектов торговли и услуг, которые нарушают запрет на деятельность при режиме самоизоляции. За 12 мая было выявлено 16 юрлиц-нарушителей, все они будут привлечены к административной ответственности.

В Московской области действует режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Для поездок на личном и общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.