РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. Дорожную разметку нанесли на 115 пешеходных переходах в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Дорожные службы округа приступили к нанесению разметки на пешеходных переходах и искусственных дорожных неровностях.

«Дорожную разметку уже нанесли на 115 пешеходных переходах, 44 искусственных дорожных неровностях и 6,5 километрах автомобильных дорог», - говорится в сообщении.

Проведение работ осложняют погодные условия, тем не менее к концу мая планируется восстановить разметку на всех зебрах и искусственных неровностях.

«Линейная разметка на муниципальных дорогах обновится в июне», - заключается в материале.