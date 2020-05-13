РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мая. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска временно отключили воду из-за ремонтных работ в среду, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание жителей корпуса №1 дома №2 по Больничному проезду в микрорайоне Климовск. В среду в первой половине дня будет приостановлено водоснабжение. В этот период сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» проведут ремонтные работы», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.