РИАМО – 13 мая. Благодаря автоматизированному помощнику число заявок в службу техподдержки Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ) Подмосковья снизилось за полгода почти на 25 тысяч, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Система ЕАСУЗ предназначена для автоматизации работы сотрудников органов региональной государственной власти и муниципальных организаций при планировании и размещении государственного и муниципального заказа, а также учета контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона, нормативных и правовых актов в сфере размещения заказов.

«Мы также создали для наших заказчиков автоматизированного помощника. Бот помогает найти правильное решение по той или иной проблеме. Но если вдруг он не сможет этого сделать, тогда заказчики обращаются с заявкой в службу технической поддержки. Заявка создается автоматически в один клик», - сказала Волкова.

Согласно предварительным итогам опроса пользователей портала ЕАСУЗ (easuz.mosreg.ru), в целом заказчики довольны как работой системы, построением ее интеграционных процессов, так и работой службы технической поддержки.

«В качестве платформы для обратной связи мы выбрали Discord. Это быстрое временное решение. Другие мессенджеры не позволяют обеспечить качественную модерацию вопросов-ответов для столь широкой аудитории. А нас много. Почти 10 тысяч заказчиков, более 17 тысяч пользователей», - добавила Волкова.

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13 МАЯ

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