РИАМО - 13 мая. Подмосковные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в кражах денежных средств у пенсионеров под видом замены газового оборудования в квартирах, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Оперативники из уголовного розыска областного главка МВД совместно с коллегами из городского округа Жуковский при участии Росгвардии задержали рецидивиста из Рязанской области», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник под предлогом замены газового оборудования проникал в квартиры пожилых людей и обворовывал их.

Таким образом он смог попасть в квартиру 89-летнего мужчины, у которого похитил около 500 тысяч рублей, и в квартиру 81-летней пенсионерки, у которой обманным путем похитил 6 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража), которые впоследствии были соединены в одно производство.

Мужчину задержали в съемной квартире в деревне Брехово Московской области. При обысках у него нашли банковские карты, денежные средства, ювелирные украшения и наручные часы. Подозреваемого заключили под стражу. Устанавливаются возможные соучастники преступлений.