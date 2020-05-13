РИАМО – 13 мая. В 2019 году самая высокая конкуренция отмечена на торгах на предоставление услуг в сфере информационных технологий, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

«Одними из самых конкурентных стали информационно-технологические услуги: создание сайтов, информационных систем, программное обеспечение. Также популярны закупки товаров, которые производятся в Московской области, – спецодежда, оборудование, хозяйственные и бытовые товары. Среднее количество участников по этим направлениям доходит до 15-20», - сказала Волкова.

Председатель комитета также добавила, что самой конкурентной стала закупка на оказание услуг по созданию сайта для нужд одного из медицинских учреждений. В конкурсе приняло участие 46 претендентов.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.