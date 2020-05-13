РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 мая. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина выразила соболезнования родным почетного гражданина округа Юрия Ларькина в связи с его кончиной.

12 мая после тяжелой продолжительной болезни на 71-м году ушел из жизни почетный гражданин Красногорска Юрий Ларькин. 31 год он был директором школы №1. В течение 19 лет – депутатом муниципального совета депутатов. Последнее место работы – школа «Исток», которую он возглавлял с 2017 года. ⠀

«Невосполнимая утрата для всего Красногорска. Соболезнования родным и близким Юрия Сергеевича. Светлая память», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.