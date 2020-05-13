РИАМО - 13 мая. Главный тренер женской сборной команды России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщает Газета.ru.

Заслуженный тренер находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды РФ выражают свои искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Магомед Алиомаров — советский борец, советский и российский тренер по борьбе, главный тренер женской сборной России по борьбе. После завершения спортивной карьеры борца вольного cтиля перешел на тренерскую работу. С его появлением в 2019 году сборная России по женской борьбе сразу же преобразилась и стала завоевывать медали в чемпионатах мира и Европы.