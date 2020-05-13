РИАМО – 13 мая. С начала 2020 года более 3 тысяч жителей Подмосковья прошли опросы комитета по конкурентной политике Московской области на портале «Добродел», обратная связь помогает совершенствовать работу по развитию конкуренции в регионе, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета Елена Волкова.

Комитет проводит опросы общественного мнения, чтобы узнать об уровне удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, а предпринимателей – бизнес-средой.

«В 2019 году комитет проводил регулярные опросы на портале «Добродел». Количество опрошенных превысило 16,5 тысяч человек. С начала 2020 года в опросах на портале приняли участие уже более 3 тысяч респондентов», - сказала Волкова.

По ее словам, обратная связь помогает совершенствовать работу по развитию конкуренции в регионе. Это особенно важно в условиях сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, ведь необходимо обеспечивать мониторинг цен на продовольственные товары, лекарства и контролировать их наличие на потребительском рынке.

«Еще один формат - централизованные онлайн-опросы населения и предпринимателей, которые проводятся специализированными организациями. В 2019 году в таких опросах приняли участие более 8 тысяч потребителей и 2,5 тысячи предпринимателей», - добавила Волкова.

Председатель комитета также уточнила, что отдельно проводятся опросы потребителей и руководителей, ведущих специалистов предприятий микро-, малого и среднего бизнеса на территории муниципалитетов. В прошлом году своим мнением поделились свыше 4 тысяч потребителей и 3,5 тысячи предпринимателей.

«Итоги исследований выносятся на всеобщее обсуждение. С учетом полученных результатов разрабатываются новые и корректируются действующие мероприятия по развитию и защите конкуренции в Подмосковье», - заключила Волкова.

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13 МАЯ

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