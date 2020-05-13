РИАМО - 13 мая. В Москве после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1864 человека, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество людей в Москве, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21506», — сказала Ракова.

Она напомнила, что заниматься самолечением категорически не стоит — при первых симптомах сразу нужно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Лечение, в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, назначит врач, подчеркнула Ракова.

После курса лечения медики проводят специальные исследования. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

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13 МАЯ

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