РИАМО – 13 мая. В связи с распространением коронавирусной инфекции и действием режима повышенной готовности в Подмосковье возможно изменение программы по благоустройству в 2020 году, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Она отметила, что, например, по договорам, в 2020 году должны благоустроить пять объектов - победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«В их числе - площадь Ленина в Серпухове, территория в центре города около Стрелецкой улицы в Кашире, площадь Пухова в Пересвете Сергиево-Посадского округа, набережная Леонежского озера в Звездном городке и историческая центральная площадь в Верее Наро-Фоминского округа», — сказала Волкова.

В то же время она добавила, что из-за режима повышенной готовности в связи с коронавирусом планы по благоустройству могут изменить.

Полную версию интервью читайте здесь>>

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.