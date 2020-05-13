РИАМО - 13 мая. В корпусе №6 научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в столице завершилось перепрофилирование двух этажей для пациентов с коронавирусом, там теперь есть 67 реанимационных коек, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Работы по перепрофилированию четвертого и пятого этажей корпуса №6 длились несколько дней. Обычные палаты были переоборудованы — число реанимационных коек в них увеличилось до 67», — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя департамента здравоохранения города Алексея Паламарчука, основные работы в корпусе были выполнены месяц назад. Там были оборудованы палаты с индивидуальными санузлами, также в корпусе установили систему обеззараживания помещений.

«Сейчас возникла потребность в дополнительных реанимационных койках, поэтому специалистам пришлось оперативно переоборудовать палаты», — пояснил Паламарчук.

Он добавил, что в клинике завершился монтаж компьютерного томографа.

Для работы с пациентами, у которых диагностировали коронавирус в НИИ Склифосовского еще в марте перепрофилировали два корпуса. Также лабораторию для выявления Covid-19 оснастили допоборудованием. Здесь обрабатывают свыше 2,5 тысячи тестов в день, а в ближайшее время их количество планируют увеличить до 4 тысяч.

Кроме того, на территории НИИ Склифосовского организовали временный госпиталь на 43 места для долечивания выздоравливающих от коронавируса пациентов. В данной постройке создали палаты с санузлами, процедурные и другие важные помещения.

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13 МАЯ

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