РИАМО - 13 мая. Новая онлайн-площадка для представителей городского рынка туризма и гостеприимства появилась в Москве, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

«Вся отрасль оказалась в непростом положении. Новый ресурс будет полезен для обсуждения совместных проектов, инициатив и возможных решений. Город уже активно работает с бизнес-сообществом», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что площадка travelhub.moscow позволит объединить большое количество участников, а также охватить больше значимых тем для обсуждения.

Новый ресурс в столице стал продолжением программы Moscow Travel Hub комитета по туризму города.

На площадке будет проведен цикл онлайн-встреч и вебинаров с представителями туристической индустрии и экспертами в данной сфере. На них пойдет речь о перспективах и новых источниках развития отрасли. Также можно будет узнать о внедрении технологий и механизмах адаптации к изменившимся условиям.

Еще данный столичный проект нацелен на тесную интеграцию туристической отрасли с IT, а также на сотрудничество состоявшихся фирм и стартапов.

На новой платформе планируют размещать новости и анонсы отраслевых событий, полезные материалы о том, как использовать разнообразные инструменты и технологии для развития турбизнеса.