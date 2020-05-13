РИАМО - 13 мая. Московское областное управление ФАС РФ признало обоснованной жалобу ООО «Масленица» на действия комиссии по осуществлению закупок МКУ «Центр закупок» Раменского городского округа при проведении электронного аукциона на поставку продуктов питания, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал компании в допуске к участию в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и признало жалобу ООО «Масленица» обоснованной», — говорится в сообщении.

Антимонопольный орган выдал МКУ «Центр закупок» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.