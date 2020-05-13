РИАМО - 13 мая. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей на ребенка от трех до 16 лет можно получить после регистрации на портале госуслуг, получить денежные средства поможет специальный сервис, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Денежные средства начнут выплачивать с 1 июня. Заявки будут принимать до 1 октября 2020 года», - говорится в сообщении.

Выплата в размере 10 тысяч рублей положена на каждого ребенка от трех до 16 лет, являющегося гражданином России. Мера социальной поддержки начала действовать после внесения поправок в указ президента России №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Пользователи портала госуслуг, которые имеют право на материнский капитал, также могут стать получателями ежемесячного пособия на каждого ребенка в возрасте от трех лет. Его размер составляет 5 тысяч рублей. Период начисления обозначен с апреля по июнь 2020 года. Срок подачи заявок также действует до 1 октября этого года.

Ранее в Москве начали оформлять пособие по безработице в размере 19,5 тысяч рублей, которое будет выплачиваться до 30 сентября. Родители детей от трех до семи лет могут стать получателями ежемесячных пособий в размере 7613 рублей до момента завершения эпидемии в стране. Потерявшие работу родители могут также рассчитывать на дополнительную выплату в 3 тысячи рублей на ребенка в месяц.