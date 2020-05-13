РИАМО - 13 мая. Еще 163 заболевших коронавирусом выздоровели в Московской области, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Все граждане выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — отмечается в материале.

Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

В Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. С 12 мая жителям обязательно нужно носить маску в общественных местах и на транспорте.

В регионе также работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты помогут ответить на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.