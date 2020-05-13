РИАМО - 13 мая. Благодаря высокому уровню цифровизации ситуация с коронавирусом не повлияла на проведение государственных закупок в регионе, кроме того, вся актуальная информация об изменениях в законодательстве оперативно доводится до заказчиков, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. До 18 мая продлены ограничения по работе экономики, жители должны соблюдать самоизоляцию.

«В Московской области особое внимание уделяется цифровизации и автоматизации системы торгов. Все госзакупки переведены в «цифру», рабочие совещания проводятся в режиме онлайн», - сказала Волкова.

Она также добавила, что вся актуальная информация об изменениях в законодательстве оперативно доводится до заказчиков. Таким образом, проблем в процессе работы не возникает.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.