РИАМО - 13 мая. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Технологическим университетом, в отношении ООО «АБ-Моторс» для включения в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения фирмой контракта по устройству автоматизированных тепловых пунктов, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

По представленным сведениям, Технологический университет заключил с компанией контракт на работы по устройству автоматизированных тепловых пунктов в Королеве, по монтажу узлов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «АБ-Моторс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.