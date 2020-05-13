РИАМО - 13 мая. В настоящий момент на лечении в инфекционной клинике в столичной Коммунарке находятся 317 человек, у 72% из них подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает Газета.ru.

«На сегодняшний день 49 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), из них 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — написал главврач больницы Денис Проценко в своем Facebook.

Он добавил, что среди пациентов, которые находятся в реанимации, 69% — старше 60 лет, еще 29% — в возрасте от 41 до 60 лет. Пациенты в возрасте от 18 до 40 лет составляют 2%.

За сутки в больницу поступили 22 человека.

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Текстовая трансляция

13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.