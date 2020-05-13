РИАМО - 13 мая. Подольские полицейские задержали двоих ранее судимых 19-летних местных жителей, которых подозревают в совершении кражи из салона сотовой связи, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что ранним утром злоумышленники кирпичом разбили окно в магазине сотовой связи, расположенном в микрорайоне Климовск, и проникли в помещение, откуда похитили мобильные телефоны, смарт-часы, роутеры и портативные колонки», – сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Петрова добавила, что злоумышленников удалось установить и задержать после изучения записей с камер видеонаблюдения.

«Один из задержанных рассказал, что похищенное имущество они продали, а вырученные денежные средства потратили на приобретение алкогольной продукции», – уточнила Петрова.

Суд избрал для одного молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу, второго отправили под домашний арест.