РИАМО – 13 мая. В период эпидемии коронавируса правительство Подмосковья инициировало закупки аппаратов ИВЛ, дезинфицирующих средств, а также продуктовых наборов, сообщила в интервью РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

«В первую очередь речь идет о поставке дезинфицирующих средств. Есть закупки на поставку продуктов питания для сухпайков в 2020 году, закупки продуктовых наборов для льготной категории учеников общеобразовательных учреждений», - сказала Волкова.

По ее словам, самыми дорогостоящими являются закупки оборудования для больниц. Это поставки аппаратов искусственной вентиляции легких, в частности, для проведения респираторной поддержки, для интенсивной терапии и реанимации.

Волкова также добавила, что до эпидемии коронавируса правительство региона выделяло большую часть финансирования по закупкам на строительство, содержание и ремонт дорог, организацию безопасности дорожного движения и транспортные услуги.

«Но сейчас особое внимание уделяется закупкам товаров и работ, необходимых для ликвидации последствий, связанных с коронавирусом», - отметила председатель комитета.

Полную версию интервью читайте здесь>>

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 028 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 4703.

- Более 80 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в Подмосковье за 12 мая. Наибольшее число физлиц‑нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в Клину, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах.

- В Подмосковье выздоровели еще 163 человека после коронавируса. Всего подмосковные врачи за период пандемии вылечили от Covid-19 1745 человек.

- Более чем у 70% пациентов больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 22 человека.

- Шапошников: Ситуация с распространением Covid‑19 в Москве находится под контролем.