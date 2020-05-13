РИАМО - 13 мая. По инициативе ветерана Великой Отечественной войны Николая Мельника правительство столицы присвоило Крюкову звание «Район воинской доблести города Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Бойцы Красной армии в декабре 1941 года сумели полностью освободить станцию Крюково от вражеских войск и не допустить их к Москве. Теперь официальное почетное звание района будет всегда напоминать об их подвиге», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Идею Николая Мельника поддержали в городском совете ветеранов, а также в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Указ о присвоении району Крюково героического статуса был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным. Почетное звание отдельному району было присвоено впервые.

В память о событиях военных лет, когда советские солдаты сломили натиск фашистских пехотных и танковых войск, на территории Крюкова установлен мемориал «Штыки». О них также повествуется в знаменитой песне «У деревни Крюково».