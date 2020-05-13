РИАМО - 13 мая. Свыше 900 человек прошли онлайн-обучение и стажировку по программе «Бабушка на час» и теперь могут предоставлять свои услуги в помощь родителям с маленькими детьми, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам основателя сервиса «Бабушка на час» Натальи Линьковой, пожилые люди имеют хороший опыт и понимание, как общаться с детьми. Они будут полезны и облегчат заботы мамам, которые только прибавились в условиях режима самоизоляции.

«Более 150 участниц программы «Мама работает» обратились за помощью к онлайн-няням центра «Моя карьера» и сервиса «Бабушка на час». С 30 марта виртуальные помощницы провели с детьми свыше 200 часов», — говорится в сообщении.

Получить навыки онлайн-няни в настоящее время могут не только пожилые женщины, но и все желающие. Обучение проводят специалисты центра «Моя карьера», которые рассказывают о правилах поведения с детьми разного возраста, а также помогают получить регистрацию в качестве самозанятого.

В обязанности нянь, как правило, входят уроки творчества для малышей от двух с половиной до семи лет, а также помощь с домашним заданием ученикам начальных классов.

Женщины с детьми могут воспользоваться услугами нянь бесплатно после записи на прием центра «Моя карьера» на сайте (https://mycareer.moscow/#/news/detail/637).