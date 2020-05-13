РИАМО - 13 мая. Реально действующее лекарство от Covid-19 человечество может получить к осени текущего года, уже в июне планируется начать испытания многообещающей сыворотки, сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Он напомнил, что в данный момент в мире нет ни одного фармацевтического препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус. По его словам, существует один подход для создания действительно успешного препарата.

«Необходимо помочь нашему иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител. Таким образом мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа. Такой препарат разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals», — сказал Волчков в интервью газете «Известия», опубликованном в среду.

По словам специалиста, препарат не содержит биоматериалов человека, за исключением самих антител, которые, в свою очередь, планируется клонировать в лабораториях искусственным методом. Ученые уже создали первую опытную партию синтезированных очищенных антител.

Он отметил, что клинические испытания должны начаться в июне. В случае успеха препарат может поступить в продажу уже осенью 2020 года.

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13 МАЯ

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