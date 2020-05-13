РИАМО - 13 мая. Пожар произошел в квартире на улице Ялтинской в столице, в ходе тушения возгорания пожарные спасли семь человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В среду в 00:11 поступила информация о возгорании по адресу: улица Ялтинская, дом 1. Пожар случился в квартире на 22 этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 22 этажа были спасены семь человек, из них один ребенок», — говорится в сообщении.

В 01:10 пожарные локализовали возгорание, а в 01:14 ликвидировали его.