РИАМО - 13 мая. Сильный ветер на территории Московской области повалил шесть деревьев, также в результате непогоды повреждена одна машина, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошли следующие происшествия: повалено шесть деревьев в четырех городских округах; поврежден один автомобиль», - говорится в сообщении.

В 20:00 12 мая все поваленные деревья в регионе были уже убраны. Электроснабжение не отключалось, линии электропередачи не повреждены, а аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево работают в штатном режиме.