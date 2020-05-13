РИАМО - 13 мая. Московские компании и индивидуальные предприниматели, работающие в сферах туризма, креативной индустрии и фешен-бизнеса могут до 28 мая подать заявку на участие в бесплатном образовательном проекте, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Необходимо, чтобы в штате организаций было не менее трех сотрудников, проект находился на стадии реализации, а первые продажи состоялись не менее полугода назад», - говорится в сообщении.

Занятия пройдут в течение трех месяцев. Их будут вести бизнес-тренеры и консультанты. Участникам дадут советы по работе с финансами, созданию маркетинговых проектов, а также управлению персоналом.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, акселератор позволит получить компаниям новые навыки и компетенции, которые могут быть полезны в текущей экономической обстановке.

Заполнить заявку на участие в программе акселератора необходимо до 28 мая на сайте mbm.mos.ru в разделе «Бизнес-акселераторы». После ее подачи надо будет пройти собеседование в онлайн-формате. Образовательный контент также доступен в разделе «Обучение». Кроме того, на портале можно получить подробную информацию о действующих мерах поддержки бизнеса.