РИАМО - 13 мая. Более 50 культурных площадок столицы подготовили порядка 100 онлайн-мероприятий для участников акции «Ночь в музее», которая пройдет 16 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичей и жителей других регионов ждут онлайн-экскурсии, лекции, чтения классики, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около 100 различных событий», — сказала заместитель мэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

На сайте и в социальных сетях Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдет экскурсия по залам и другим помещениям с чтением произведений знаменитого поэта. Сопровождать зрителей будет артист МХТ имени А.П. Чехова Данил Стеклов. Начало в 21:00.

Руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский расскажет о паре портретов начала XIX века, которые были подарены обновленному музею-панораме «Бородинская битва» в этом году. Трансляция пройдет на сайте (www.1812panorama.ru), а также на официальном сайте мэра Москвы.

На YouTube-канале Дома Гоголя с 18:00 пойдет рассказ о загадочных мифах, которые сопровождали фигуру писателя во время его жизни. Кроме того, зрители узнают о путешествиях Гоголя по Европе и послушают чтение писем автора его друзьям.

Подробная программа акции «Ночь в музее», главные события которой запланированы с 18:00 до 23:00, доступна на сайте (https://museums.mosgortur.ru/events?tag%5b0%5d=58&filtered=1).